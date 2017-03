Abre convocatoria para el Segundo Certamen Juventud Cooperativista

UTUADOHOY.COM | #NoticiasDeUtuadoYElMundo

El Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico en alianza con el Banco Cooperativo de Puerto Rico (BANCOOP), anuncian el comienzo del 2do Certamen Juventud Cooperativista; Juntos Construimos Futuro. En este certamen, se eligirán hasta 7 grupos de 5 o más estudiantes que presenten propuestas de proyectos cooperativos a ser desarrollados dentro o fuera de la Universidad. En el mismo pueden participar los estudiantes de los Recintos de Arecibo, Carolina, Cayey, Utuado y Río Piedras. Los grupos seleccionados serán admitidos al Programa de Incubadora con una beca completa proporcionada por el Fondo de Inversiones para el Desarrollo de Cooperativas (FIDECOOP) y podrán, una vez incorporados, solicitar un donativo de hasta $2,000 para apoyar sus gastos de promoción.

“Indudablemente la situación económica del país nos empuja a apostar a estrategias alternativas de desarrollo, basadas en la solidaridad, el apoyo mutuo y el esfuerzo colectivo. Esto nos pone como Universidad y como cooperativistas nuevos retos. Nuestra responsabilidad más allá de preparar al estudiantado a conseguir empleo en el sector privado, es proporcionarle las herramientas para que puedan ser emprendedores y gestores de empleos para ellos mismos y para otros”, expresó el profesor Pedro Santiago, coordinador del Programa.

La Incubadora proporciona adiestramiento y asesoramiento en todo el proceso de incorporación de la Cooperativa. Además ofrece acompañamiento a los grupos durante los primeros 6 meses de operación, para minimizar la incertidumbre de crear un nuevo emprendimiento y mitigar el riesgo relacionado. Los grupos incubados por el Instituto de Cooperativismo tienen todo el apoyo y reconocimiento del movimiento cooperativo, representado por la Liga de Cooperativa y CDCOOP.

“El proyecto de incubadora es uno de Investigación/Acción, en donde apoyamos a los grupos en su desarrollo y al mismo tiempo documentamos sus retos y logros, para poder compartir este aprendizaje con nuevos grupos, y poder hacer recomendaciones sobre política pública en relación a estos temas. Nuestra meta no es crear cientos de cooperativas, si no crear cooperativas sólidas, y dirigidas por cooperativistas. Nos llena de orgullo ver que nuestros graduados no solo están comprometidos con sus respectivas iniciativas, sino que son vocales en el Movimiento Cooperativo”, señaló el profesor Santiago.

Durante los próximos meses se estará promocionando y llevando información del certamen a los recintos. Para más información puede acceder a http://juventudcooperativista.uprrp.edu o visitar su página en Facebook: Incubadora Cooperativa UPR.

