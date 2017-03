Abren Centros de de Orientación y Preparación de Planillas

En los Centros antes mecionados, se prepararán planillas de individuos asalariados y pensionados cuyos ingresos no excedan los $150,000, incluyendo ingresos exentos. También se atenderán individuos casados, siempre y cuando el ingreso individual de cada cónyuge, no exceda de $150,000, incluyendo ingresos exentos. En el caso de contribuyentes casados que radican planilla conjunta, si uno de los cónyuges no puede asistir al Centro, este deberá enviar con su cónyuge el formulario Modelo SC 2745, Poder y Declaración de Representación, debidamente completado y firmado, en el cual autorice a éste a radicar y firmar electrónicamente la Planilla en su representación. Además, deberá enviar copia de una identificación con foto vigente.