Alegan la huelga en Utuado sigue

Luego de que en la mañana de hoy los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Utuado votaran a favor de levantar la huelga, se denunciaron varios hechos que cuestionan la legalidad de la asamblea celebrada en el Club de Leones.

En un comunicado el Movimiento Estudiantil UPRU denunció “la ilegalidad e ilegitimidad de la Asamblea Extraordinaria convocada unilateralmente en conjunto con la administración por el presidente del Consejo General de Estudiantes, Josué Rodríguez.”

Indica la misiva que hubo las siguientes irregularidades durante la Asamblea: Hubo irregularidades durante la Asamblea: Personal no-docente llevaba el conteo de las listas; La administración se mantuvo dentro del Club de Leones en todo momento; Cerraron la entrada antes de las 12:00pm para que ningún otro estudiante pudiera entrar; El presidente del CGE, quien no conoce los procesos parlamentarios, moderaba la mesa; El comité de escrutinio no era transparente, ya que contaba con la presencia de estudiantes que están en contra del movimiento estudiantil; Al momento de votar a favor de la moción que pretendía levantar la huelga, el local se encontraba a oscuras, los estudiantes estaban de pie y desorganizados- por ende, no se contabilizaron los votos correctamente.

“Los opositores de la huelga se han encargado de violentar TODOS los procesos democráticos y estudiantiles. Nuestra decisión se mantiene firme: La huelga continúa,” finalizó el comunicado.

UTUADOHOY.COM sigue de cerca el desarrollo de esta noticia.

Foto por Prof. Yolanda Molina.

