Cecilia Argüelles: Tetuán, uno de los barrios mas olvidadis de Utuado

La actríz utuadeña Cecilia Argüelles llegó hasta su barrio Tatuán el pasado fin de semana para llevar suministros a familiares y amigos.

Tetuán fue uno de los barrios utuadeños mas afectados tras el paso del huracán María. Al momento solo hay acceso por el barrio Limón y al fin de semana sus residentes no habían recibido ningún tipo de ayuda del Municipio de Utuado según indicaron a UTUADOHOY.COM.

“Para llegar a mi casa pudimos pasar por el puente del río Limón, que parte se lo había llevado el río. Los mismos residentes rellenaron el hueco con maquinaria que prestó Georgie, el alcalde de Jayuya y el Sr. Padua,” indicó la actríz utuadeña.

“Las fincas del área están devastadas y el camino vecinal hacia mi casa tiene huecos en el terreno que temo que puedan ceder y que se caiga la carretera por el risco. Vidas peligran al pasar por allí y más si continúan las lluvias. De hecho, el puente que rellenaron los residentes pronto podría ceder porque su construcción es débil Parte de mi casa perdió el techo y el balcón y las fincas se perdieron. Fue muy triste para mí ver todo así, pero por lo menos no perdimos tanto,” agregó.

Cecilia fue en su plano personal para llevar ayuda, “La misión fue personal. Primero fuimos a Mayagüez, al pueblo, y luego a Tetuán 2. Desde el huracán no había podido a visitar a mi familia y ya la ansiedad me tenía muy mal. Para llegar a Tetuán 2 tuvimos que irnos por el pueblo de Florida, de ahí llegamos al barrio Limón y luego a Mameyes. Pensamos que el trayecto estaría peor. Se ve que hubo mucho derrumbe y escombros, pero ya se han recogido. Como quiera hay postes y árboles que ponen en peligro a cualquiera. En Florida vimos camiones militares. En Mameyes y Tetuán ninguno. De hecho, no han ido a Tetuán en ningún momento.”

El fin de semana pasado las lluvias copiosas que afectaron a Puerto Rico ligraron tumbar uno de los puentes que conecta a ese barrio.

“Me gustaría que las ayudas llegaran a Tetuán 1 y 2. Son barrios siempre olvidados y sus residentes merecen ayuda como todos los utuadeños. La distancia para llegar a ellos NO debe ser una excusa. Y que conste, no pido la ayuda para mi familia, ellos están bien, la pido por mis vecinos,” finalizó Argüelles, una de las artistas puertorriqueñas que han decidido cooperar y ayudar ennla recuperación de la Isla.

