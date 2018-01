¿Discrimen? Alcaldes Asociados reaccionan, UTUADOHOY.COM lo publicó ayer

UTUADOHOY.COM publicó ayer la nota sobre el desembolso de 4 millones de dólares a varios municipio, desembolso que el gobierno anunció ayer como un logro de la actual administración. Al ver la lista de los municipios fue evidente que de 23 municipios que recibieron dinero 21 son del partido de gobierno. Utuado no ha recibido ningún dinero de ese fondo, que según el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, este dinero proviene de los ingresos al Fondo General por virtud de la contribución especial impuesta al dividendo extraordinario de la Asociación de Suscripción Conjunta.

El Alcalde utuadeño Ernesto Irizarry Salvá aun sigue sin reaccionar a este medio, pero el alcalde de Cayey y presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Rolando Ortiz Velázquez informó que las acciones del Departamento de Hacienda (DH) confirman un obvio discrimen de la administración Rosselló contra municipios con alcaldes populares en la distribución de fondos de recuperación tras el paso de huracanes.

“El Secretario de Hacienda informó ayer desembolsó $4 millones a varios municipios el pasado 18 de diciembre. De los 23 municipios beneficiados, 21 son dominados por alcaldes novoprogresistas. Si alguien tenía dudas del patrón de discrimen contra la mayoría de los municipios por parte del gobernador Rosselló, aquí tiene otra prueba. Se está abusando del amplio poder que tiene la figura del Gobernador para discriminar contra los que no somos dr su partido”, detalló Ortiz Velázquez en un comunicado de prensa que recibió UTUADOHOY.COM.

Una gran cantidad de lectores de este medio noticioso se indignó con la noticia.

“Uno de los pueblos más afectado y no nos ayudaron…se ve más claro que el agua que todo ha sido politicamente controlado,” expresó Jeanette Pérez.

“Si esta noticia cierta. Sea la madre de la politiquería,” publicó María Ortíz.

“Pardon my language but that’s just FUCKED UP,” elocuentmente reaccionó Georgine Reyes Quiles.

Como en otras ocasiones, ningún funcionario electo que representa a Utuado ha entablado comunicación con UTUADOHOY.COM sobre este tema.

Pero el alcalde de Cayey pidió justicia diciendo que “De ese total de $11.5 millones a distribuir, esperamos que se haga justicia con todos los municipios, porque aquí se ha trabajado para todas las comunidades. En nuestros municipios nadie preguntaba por las calles y barrios las afiliaciones de los necesitados para dar ayudas. La administración Rosselló debe aprender de eso.”

