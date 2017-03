En el Día internacional de la mujer trabajadora no me regales flores

UTUADOHOY.COM | Voces Utuadeñas

Por Glorimar Rodríguez González – Es preocupante la carga desigual que llevan las mujeres aún en el 2017. Más triste es ver el número de mujeres que sufren de la violencia de género, que son acosadas, violadas y asesinadas. Indigna ver ante tales hechos la indiferencia de un pueblo. Aprovechemos este día para reflexionar sobre la situación de las mujeres en PR y en el resto del mundo. Identifiquemos qué barreras están limitando en convertirnos en una sociedad equitativa y trabajemos juntos y juntas para combatirlas.

En este día no me regales flores ni mucho menos me felicites con palabras superficiales. De qué sirve que me celebres un día, si estás en contra de la educación con perspectiva de género, del feminismo y criticas las luchas y manifestaciones de las mujeres. Construyamos un mundo justo y equitativo. La responsabilidad recae en toda la sociedad. Para poder lograrlo, hay que poner de nuestra parte.

Felicito a todas esas mujeres que día a día luchan por su familia, por sus ideales, por la equidad, contra los abusos y las injusticias. De igual modo, celebremos la vida de nuestras mujeres que transgredieron los roles impuestos socialmente y lucharon por los derechos que disfrutamos en la actualidad. No nos olvidemos de las valientes utuadeñas, como lo fueron María Libertad Gómez y Juanita Ojeda. Por su incansable labor dejaron la huella en nuestra historia. Para todas ellas mi respeto y admiración.

