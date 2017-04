Hacienda amplía horario de servicio de los Centros de Orientación y Preparación de Planillas

UTUADOHOY.COM | #NoticiasDeUtuadoYElMundo

Si usted se encuentra de paseo por la Isla durante los próximos dos sábados, sepa usted que los Centros de Orientación y Preparación de Planillas del Departamento de Hacienda, ubicados en los centros comerciales, ofrecerán servicio los sábados 1 y 8 de abril, en horario de 9:00 am a 1:00 pm.

Así lo informó Raúl Maldonado Gautier, Secretario de ese Departamento.

“En el interés de ofrecer un mejor servicio y atender el mayor número de contribuyentes, brindaremos servicios los sábados 1 y 8 de abril en los centros ubicados en Plaza Las Américas, Plaza Carolina, Plaza Del Caribe (Ponce), The Outlet Mall en Canóvanas y el Mayagüez Mall“, indicó el funcionario.

También se amplían los horarios de servicio en los Centros de Orientación localizados en los centros comerciales, de 9:00 am a 7:00 pm del 3 al 12 de abril. Asimismo, el 13 de abril, Jueves Santo, estos Centros operarán de 9:00 am a 1:00 pm. Igualmente, del 3 al 12 de abril, estará disponible un Centro adicional localizado en la Asociación de Pensionados de Puerto Rico en la Urb. El Vedado 115 en Hato Rey, en horario de 8:00 am a 4:00 pm.

Maldonado Gautier recordó que en los centros se preparan planillas de individuos asalariados y pensionados cuyos ingresos no excedan los $150,000, incluyendo ingresos exentos. También se atienden a individuos casados, siempre y cuando el ingreso individual de cada cónyuge, no exceda de $150,000, incluyendo ingresos exentos. En el caso de contribuyentes casados que radican planilla conjunta, si uno de los cónyuges no puede asistir al Centro, este deberá enviar con su cónyuge el formulario Modelo SC 2745, Poder y Declaración de Representación, debidamente completado y firmado, en el cual autorice a éste a radicar y firmar electrónicamente la Planilla en su representación. Dicho formulario debe estar acompañado de la identificación de ambos.

Comparte con tus amig@s

Unete a la discusión

comentarios