¡HUELGA! Amanece el Recinto de Utuado y otros seis con portones cerrados

El Recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico fue uno de siete recintos que amanecieron bajo una huelga indefinida según se acordó ayer en la Asamblea Nacional Estudiantil llevada a cabo en San Juan.

La huelga fue aprobada ayer con 4,522 votos a favor y 1,154 en contra luego de que tres estudiantes de Bayamón, Ponce y Carolina presentaran la la moción.

Los puntos que pudieran poner fin a esta huelga sistémica serían que la administración universitaria no penalice a ningún estudiante que participe en la paralización, manifestación y lucha en defensa de la UPR, que se restituya “inmediatamente” la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda y su presupuesto, que comience el proceso de auditoría y que se establezca una moratoria de la deuda antes y durante la verificación de los $70 billones de deuda, de igual manera piden que se presente un plan de reforma universitaria que tenga ideas y propuestas provenientes de todos los sectores de la Universidad, y que este represente a la misma, y finalmente que no se contemple “ningún” aumento en la matrícula de la academia ni la eliminación de exenciones y que no se contemplen recortes al presupuesto de la UPR, así lo informó Pulso Estudiantil.

Los demás recintos, aparte de Utuado, que amanecen en huelga hoy son Río Piedras, Cayey, Arecibo, Humacao, Carolina, Ponce y Bayamón. El Recinto de Mayagüez y Ciencias Médicas tendrán asambleas de emergencia, al igual que Aguadilla recinto que no participó ayer de la Asamblea Nacional.

El Recinto de Utuado sobrepasó su cuórum votando “a favor de unirse al cese de labores después de votarle en contra y tener una asamblea extraordinaria, donde ratificaron lo decidido”, según indica Pulso Estudiantil.

