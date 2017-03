Informe de Oficina del Contralor encuentra irregularidades con compra de finca en el Muncipio de Utuado

UTUADOHOY.COM | #NoticiasDeUtuadoYElMundo

La Oficina del Contralor de Puerto Rico llevó a cabo una auditoría de las operaciones fiscales del Municipio de Utuado para determinar si las mismas se efectuaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables, según explica el mismo documento.

La auditoría cubrió del 1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2015.

Indica el informe que “el presupuesto del Fondo General del Municipio, en los años fiscales del 2011-12 al 2014-15, ascendió a $12,878,377, $12,553,574, $11,612,279 y $11,658,827, respectivamente. El Municipio tenía preparados sus estados financieros, auditados por contadores públicos autorizados, correspondientes a los años fiscales del 2011-12 al 2013-14. Los mismos reflejaron déficits acumulados por $3,007,984, $2,878,898 y $2,589,615, respectivamente.”

El Informe econtró 14 hallazgos, entre ellos, que se usaron fondos provenientes de un convenio para propósitos no autorizados, y otras deficiencias relacionadas con un solar municipal. “Mediante las resoluciones conjuntas 428 y 651 la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (Asamblea Legislativa) le asignó fondos a la Compañía de Parques Nacionales (Parques Nacionales)1 para la construcción, la rehabilitación y la restauración de instalaciones deportivas. De estos fondos Parques Nacionales asignó $5,250,000 para la construcción de un coliseo en el Municipio de Utuado. Además, en la Resolución 651, la Asamblea Legislativa asignó $4 millones para el mismo proyecto. Los fondos asignados para la construcción del Coliseo totalizaron $9,250,000.”

Continúa explicando el Informe que “El 2 de mayo de 1999 Parques Nacionales contrató, por $598,391, a una firma de ingenieros para el diseño de los planos de construcción. En enero de 2000, Parques Nacionales compró, por $870,000, una finca de 10 cuerdas a una sociedad especial para la construcción del Coliseo. No obstante, debido a que no se continuó con el proceso de construcción del mismo, en diciembre de 2000, Parques Nacionales firmó un convenio con el Municipio para la construcción del Coliseo. En el mismo se acordó que se transferirían fondos por $7,494,4142 , los planos, las especificaciones del proyecto y los permisos obtenidos. Después de un proceso de demandas del Municipio a Parques Nacionales que duró más de 7 años, a mayo de 2011, se habían transferido al Municipio $6,626,414. En septiembre de ese año, se transfirió la finca de 10 cuerdas al Municipio, mediante escritura de dación en pago3 , para saldar el balance adeudado de $870,000. El 27 de septiembre de 2011 la Legislatura Municipal, mediante la Ordenanza 134 , aprobó y autorizó al Alcalde a comprar una finca de 22 cuerdas ubicada en el barrio Salto Arriba de Utuado para la construcción del Coliseo. El 15 de marzo de 2012 el Municipio adquirió la finca por $2,487,0005 . La misma pertenecía a la misma sociedad especial y conlindaba con la finca de 10 cuerdas que fue transferida al Municipio, mediante convenio.”

Luego de estos hallazgos, los auditores de la Oficina del Contralor reveló que “El Municipio compró la finca de 22 cuerdas con fondos provenientes del convenio. Esto, contrario al uso dispuesto en el mismo. Estos fondos estaban destinados para cubrir los costos de construcción del Coliseo en la finca transferida al Municipio“, y que “El Municipio efectuó la compra de la finca de 22 cuerdas a pesar de que contaba con la finca de 10 cuerdas. En la Ordenanza 13 no se estableció la necesidad de adquirir la finca de 22 cuerdas para la construcción del Coliseo.”

Todos los hallazgos se le notificaron tanto al Alcalde Ernesto Irizarry Salvá como al exalcalde Alan González Cancel. Irizarry Salvá contestó las cartas de los auditores mediante cartas del 8 de diciembre de 2015, y 27 de enero y 30 de marzo de 2016.

“El cuestionamiento del mal manejo de los fondos provenientes del Convenio de transferencia de fondos entre el Municipio y la Compañía de Parques Nacionales del año 2000 para la construcción de un coliseo, tiene que ser contestado por la pasada administración y su alcalde. Los mismos eran quienes manejaban y controlaban las finanzas para esos años 2000-2012. La administración actual no es solidaria con las acciones inapropiadas de la pasada administración la cual actuó en contra de nuestros principios“, respondió Irizarry Salvá.

El ex-Alcalde no contestó.

En adición, se indica que el municipio de Utuado desembolsó más de un millón en tres proyectos que no tienen ninguna utilidad como lo fue las mejoras al matadero, en el Barrio Salto Arriba, el cual actualmente está abandonado. También se hicieron mejoras al Centro de Usos Múltiples del barrio Ángeles, se encontró sin electricidad y también se informó de la construcción de un Centro de Envejecientes en el barrio Caguana que se encontró abandonado.

UTUADOHOY.COM se comunicó tanto con el Alcalde Ernesto Irizarry Salvá como con la ex Presidenta de la Legislatura Municipal Yulixa Paredes, pero al momento de la publicación de esta nota no habían respondido.

Quien si reaccionó fue el Presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Utuado, Jonathan Tossas quien dijo que:

“El informe INFORME DE AUDITORÍA M-17-27 del Contralor de Puerto Rico incluye serios señalamientos que dejan al descubierto la mala administración del municipio de Utuado, certificando el déficit presupuestario año tras año. Desde los inicios de la pasada campaña electoral he sido consistente en la oposición a este proyecto, independientemente de que en sus inicios fuese una iniciativa de la administración pasada del PNP. No se puede justificar de ninguna manera actuaciones irresponsables de parte de la oposición o funcionarios del partido que milito. Son preocupantes los hallazgos de este informe en particular la constitución de la Junta de Subastas sin los miembros requeridos por ley para la otorgación de más de 30 contratos de parte de la presente administración, siendo varios de estos a un mismo contratista. Es intolerable que se desembolsara millones del erario público en obras por servicios rendidos fuera de la vigencia de contratos en el 2014 a lo que le sumamos la falta de permisos para realizar la obra y los expedientes incompletos. Cabe señalar que en una inspección física realizada, en agosto de 2015, más de una decena de vehículos de motor asignados al garage municipal, se le habían hurtado piezas esenciales para su funcionamiento y el Alcalde ni siquiera realizó investigaciones administrativas fijar responsabilidad. Todos los señalamientos son serios, tengo la impresión que no se quedará aquí ya que pueden surgir referidos al Departamento de Justicia. Por señalamientos como estos los constituyentes pierden la esperanza en los funcionarios electos en momentos que hace falta transparencia, el pueblo merece una respuesta clara de TODAS las partes señaladas.“