Jóvenes de Utuado y todo Puerto Rico participan de adiestramiento sobre café

La industria cafetalera puertorriqueña contará con un nuevo estímulo para su desarrollo, luego de que un grupo de jóvenes culminara exitosamente un reciente adiestramiento especial que les ofreció el Departamento de Agricultura de Puerto Rico (DA), sobre métodos para elevar la catación y producción del café local.

“Mi padre y yo trabajamos el café en Utuado. Desde pequeño he estado en la industria del café y aunque llevo toda la vida en esto, he aprendido con estos talleres muchísimo. Ha sido una herramienta que nos ayudará a llegar bien lejos. Gracias al apoyo del Gobierno de Puerto Rico, porque estos cursos son bien caros y no todos tenemos la oportunidad de tomarlos“, expresó tras tomar el curso el joven agricultor de 19 años, Carlos Raúl Toledo.

El adiestramiento que se extendió por 5 días, estuvo a cargo del instructor mexicano y miembro especializado de la Asociación Americana de Cafés Especiales, José Arreola, quien sostuvo que optimizar la calidad del café en la Isla será la única puerta de regreso que tiene Puerto Rico al mercado internacional del grano.

“Estamos adiestrando a un grupo de ‘millenials’ que son segunda y tercera generación de tostadores de café que quieren desarrollarse. Los estamos educando para buscar nichos y lograr mejoras, con el fin de desarrollar una industria de café más elaborada. Tenemos que tener claro que mediante la educación es la única forma de lograr cambios significativos. Estos jóvenes son ahora un motor de cambio en la industria agrícola puertorriqueña“, declaró Arreola.

Asimismo, la Catedrática del Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico recinto de Mayagüez, Carmen Álamo, detalló que los altos costos que implican este tipo de adiestramientos, evitó que se ofrecieran en la Isla durante los últimos años.

“Hicimos un análisis de cómo en otros países habían logrado aumentar significativamente su exportación de café especializado, y vimos que esto ocurría porque se habían educado. Este tipo de cursos son sumamente costosos y no se daban en la Isla. Incluso nosotros los que estamos al frente de esta industria, no teníamos el conocimiento especializado y necesario. Es por esto que gracias a la ayuda del secretario del Departamento de Agricultura, Carlos Flores, hemos logrado adiestrar y capacitar a los propios instructores locales“, expresó Álamo, quien también es encargada de la Empresa del Café en la Estación Experimental Agrícola.

Los jóvenes seleccionados para tomar el adiestramiento, el cual se llamó, “Calidad de café desde la finca a la taza”, fueron recomendados por agrónomos y expertos. Una vez culminaron con el proceso educativo se les denominó como los “Cafetaleros Generación Milenio”.

“Tuvimos la oportunidad de aprender a mejorar el café desde lo más básico, hasta el punto final. Esto ha sido algo sumamente especial para nosotros los jóvenes. Es un conocimiento que voy a compartir con mi padre que es cafetalero, y con todo el que lo necesite, porque tenemos que mejorar nuestros productos“, declaró también la agricultora de 24 años, Mariangely Roig.

El proyecto educativo que inició el DA prioriza la exportación de café especializado. De acuerdo con Arreola, quien viajó a la Isla únicamente para impartir el adiestramiento, el café especializado debe ser denominado por un catador certificado que mediante una escala de 0 a 100 puntos, le otorga una puntuación superior a los 80.

En el marco de la evaluación, detalló el instructor, se toma en consideración la fragancia, sabor, resabio, acidez, balance, cuerpo, dulzor, uniformidad y otros factores.

