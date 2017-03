La Nueva Cara del Cannabis

UTUADOHOY.COM | Lcda Ana Victoria De Jesús Martell

Por Lcda. Ana Victoria De Jesús Martell – Vivir en un pueblo del Centro de la isla tiene sus particularidades. Los de la “isla” nos sentimos lejos de la urbe. Claro que no estamos ajenos de lo que sucede en el en el País y en el mundo. Sabemos de la crisis fiscal, de Trump, de la Junta, de las marchas y de las victorias de nuestro equipo nacional en el baseball, y nos lo gozamos como nadie pues también contamos con campeones en ese deporte – Los Montañeses-.

No obstante, la ciudad se siente algo lejos, distante y admito ha sido reconfortante el sentir esa distancia. En el tiempo que llevo como abogada he tenido experiencias gratificantes. Una de ellas fue cuando fungí como Directora de Asuntos Legales del Departamento de Agricultura. Entre las labores que realicé en dicha agencia fue el redactar parte de la reglamentación de lo que ahora todo el mundo llama “el cannabis medicinal”.

Con esta labor a cuestas tuve la oportunidad de visitar varios estados donde este tema es uno que está implantado, organizado y estructurado, donde se ha probado que funciona tanto a nivel económico como social. Así que por aquello de no reinventar la rueda me fui aprender a “otros lares”.

Colorado, Las Vegas, Florida fueron algunos de los estados que visité y me enseñaron que el cannabis ayuda en un sin número de aspectos sociales, físicos y económicos. Asimismo, las investigaciones me mostraron que el cannabis tiene propiedades medicinales que ayudan a la calidad de vida de pacientes con un sin número de condiciones tales como cáncer, esclerosis múltiple, depresión, migraña, ansiedad, espasmos, fibromialgia, entre otras condiciones debilitantes. Y finalmente, tuve la oportunidad de conocer familiares: padres, madres, abuelos, tías con hijos e hijas, sobrinos y sobrinas, nietos y nietas con condiciones debilitantes que mejoraban dramáticamente. Esos viajes me mostraron que el cannabis puede cambiar vidas para bien, puede unir familias, puede hacer sonreír, puede devolver la esperanza.

Así que por todas estas razones me convencí. Lo más que deseo es que mi pueblo de Utuado, pueblos limítrofes y mi isla entera entiendan que podemos cambiar la idea de que el cannabis es dañino. Que podemos entender que la cara del cannabis ya no es la del famoso anuncio “mi amigo Rodney”, aquel joven modelo que con el tiempo se deterioró por el “abuso de marihuana”. La nueva cara del cannabis es tu hermana que tiene cáncer, tú tía que tiene esclerosis múltiple, tú hermano que tiene depresión o tú hijo que tiene epilepsia. Son caras reales, hermosas que necesitan ayuda y tienen el derecho a buscar una mejor calidad de vida… tienen el derecho a intentar ser felices.

El cannabis medicinal puede proveer ayudas en aspectos tales como para el cáncer ya que los pacientes que reciben tratamiento de quimioterapia comúnmente padecen de nauseas, vómitos y pérdida del apetito, síntomas que pueden ser contrarrestados mediante el uso del cannabis. Asimismo, los pacientes de Esclerosis múltiple pueden beneficiarse de las propiedades analgésicas del cannabis y pueden ayudar a tratar el dolor crónico que aqueja a algunos pacientes de esta condición neurodegenerativa. Por otra parte, con la migraña se considera que el cannabis es un tratamiento efectivo para los ataques que se producen por esta condición. Recientemente, un estudio en California publicado en The Journal of Neuroscience destacó los resultados positivos de un tratamiento con cannabis en pacientes de migrañas. Esto sin añadir la amplia lista de lo que podrían ser los beneficios del cannabis y que amplia literatura científica lo respalda. Por último, diversas investigaciones establecen que los derivados del cannabis pueden ser usados para tratar satisfactoriamente los síntomas de condiciones como la enfermedad del intestino irritable y la enfermedad de Crohn’s.

Los invito a acceder una página web llamada Face of Cannabis. En la misma se muestran niños y niñas que padecen de diversas condiciones y cómo a través de tratamientos con cannabis seguros, confiables y certificados por médicos han mejorado.

Entre la Junta, la crisis económica y las situaciones que acaecen en el País, la migraña aumenta, la alta presión también y la depresión es la orden del día. Vamos a darle una oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida a través de un tratamiento que está controlado, certificado y recomendado por especialistas en el tema. Al fin y al cabo mejorar nuestra calidad de vida vale la pena…vale la vida.

