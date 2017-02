Líderes de la Palma reaccionan a petición de censura por parte del Alcalde Irizarry Salvá

UTUADOHOY.COM | #NoticiasDeUtuadoYElMundo

Dos líderes de La Palma en Utuado reaccionaron a la petición de censura por parte del Alcalde de Utuado, Ernesto Irizarry Salvá a la delegación de la minoría en la Legislatura Municipal a la página en Facebook PNP Utuado.

La página publicó “Se investigará todo. Así que prepárate “alcalde” para lo que viene. Desearás haber perdido el 8 de noviembre”.

Ante estas expresiones, Irizarry Salvá hizo la petición de censura.

El Presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) en Utuado, Jonathan Tossas aseguró a UTUADOHOY.COM que “La página oficial del PNP en Utuado lleva mi nombre completo, ninguna otra página es autorizada por este servidor como presidente del PNP en Utuado. En la tarde de ayer Ernesto inoportunamente pide censura de un comentario que se emite de una cuenta de Facebook que no identifica administrador alguno. Sin embargo, aprovecho para comentar que como presidente de la delegación del PNP y con seis asambleístas en la Legislatura Municipal fiscalizaremos, objetaremos y no permitiremos barbaridades como lo fueron los gastos legales excesivos que sumaron cerca de $400,000 el cuatrienio pasado, incluyendo al derrotado candidato Tito Fourquet y un abogado local que todos conocemos.”

A estas expresiones se unió el Representante del Distrito 22, Michael Abid Quiñones, hizo un llamado a la unidad de propósitos y a la calma, luego que a través de una página llamada Utuado PNP lanzara advertencias al alcalde popular y este les contestará por su página, ambas de Facebook.

“Como Representante hago un llamado a la calma y la unidad de propósitos por el bien del pueblo de Utuado, pero los funcionarios públicos debemos dar el ejemplo.”, dijo el Representante a través de UTUADOHOY.COM.

“Que tenga claro que el PNP ganó las elecciones en Utuado y todo Puerto Rico. Si desea trabajar en equipo, no tengo problemas, pero si no, comoquiera trabajaremos por nuestra gente de Utuado“, advirtió Abid Quiñones.

Tossas aseguró que “seremos una muralla en contra de la contratación indebida de puestos no autorizados por la Ley de Municipios Autónomos como lo es la posición ocupada por el Actual Administrador de la Ciudad, escudriñaremos el presupuesto presentado y nos aseguramos de levantar la voz ante cualquier acto que no adelante los mejores intereses de nuestro pueblo. No obstante, la delegación del PNP sí dará paso a cualquier iniciativa capaz de mejorar las condiciones de vida de todos los utuadeños. Invito al alcalde a que en vez de buscar “la pauta” en comentarios infundados y desconocidos presente al Pueblo algún Plan de Gobierno que logre revitalizar la frágil economía de Utuado y mejorar la calidad de vida de todos los hermanos utuadeños. Al día de hoy, luego de 3 meses de las elecciones, se acabó el asfalto, no existe un plan de gobierno y definitivamente no hay cambio en Utuado. Esperamos que su próximo comunicado no sea echando culpas a Ricardo Rosselló y al gobierno PNP.”

Por su parte, Abid Quiñones decidió romper el silencio ante, según el, “una serie de acciones del alcalde que van dirigidas a castigar a los PNP del municipio, algo que según Quiñones no callará. Los defenderé, son padres y madres de familia, que no se equivoque que este pueblo es PNP, el ganó en Utuado y se le respeta, pero yo también gane aquí, que no lo olvide“.

