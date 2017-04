Los Federales se expresan sobre el plebiscito y líderes locales reaccionan

UTUADOHOY.COM | #NoticiasDeUtuadoYElMundo

El Jueves Santo trajo consigo una carta de Dana Boente, Fiscal General Adjunto de Estados Unidos en la que le explicó al Gobernador Ricardo Roselló en la que le solicita la inclusión de la opción de actual de status entre otras cuantas correcciones.

En la misiva, Boente le explica al gobernador que debe incluir el actual status como una de las tres alternativas, “The Department has concluded that the plebiscite ballot is not compatible with these policies, as it is not drafted in a way that ensures that its result will accuretly reflect the current popular will of the People of Puerto Rico. As transmitted, the balot omits Puerto Rico’s current territorial status as an available option and instead provides the People of Puerto Rico with only two choices: Statehood or Free Association/Independence.”

La carta oficial también corrige la definición de estadidad, en la cual dice que las Ciudadanía de Americana de los puertorriqueños solo es garantizada por esa alternativa, el Departamento corrigió diciendo que “This statement is inaccurate when considered in the context of all available status options, as under current law, Puerto Ricans have an unconditional statutory right to birthright citizenship. The sentence therefore is potentially misleading and reinforces the ballot’s flawed omission of an option for retaining Puerto Rico’s current territorial status.”, o sea que el status actual Puerto Rico disfruta de la Ciudadanía incondicionalmente y es derecho de nacimiento. Este dato oficialmente pone fin a la discución de que solo con la estadidad se mantiene la ciudadanía, algo qu enucna antes Estados Unidos había mencionado o hecho oficial.

También, Boente le pone fin a un Estado Libre Asociado ‘mejorado’, explicando que “This statement does not make clear that a vote for “Free Association” is a vote for complete and unencumbered independence.

Describing Free Association in this manner may lead voter to think that this choice is an “enhanced Commonwealth” option. The Department and Task Force have rejected as unconstitutional previous “enhanced Commonwealth” proposals that would have given Puerto Rico a status outside of the Territory Clause, but short of full independence, and would have further provided that the relationship between the United States and Puerto Rico could only be altered by mutual consent.”

La carta termina diciendole al Gobernador Rosselló que “For the reasons stated, the Department is unable to notify Congress that it approves of the plebiscite materials and is unable to obligate the appropiated funds.”

Luego de esta carta, se recibió comunicación en la cual Justicia Federal quiere verificar y aprobar los cambios hechos si es que el Gobierno de Puerto Rico quiere los fondos para el plebiscito y que su vez sea uno vinculante.

Estas expresiones oficiales de Justicia Federal han desatado un sinnúmero de reacciones y opiniones y posiblemente ha dejado sobre la mesa y claramente la sitaución de Puerto Rico.

Aunque inicialment el Gobernador Rosselló se mostró en contra de las expresiones de Boente, luego, y a través de Twitter expresó que “No le daremos la espalda a Puerto Rico. Modificaremos el Plebiscito para que sea vinculante con la posición del gobierno federal.”

El utuadeño Secretario de la Gobernación, William Villafañe aseguró que “Nada va a detener que el 11 de junio Puerto Rico vaya a las urnas a votar por su descolonización”.

UTUADOHOY.COM se comunicó con varios líderes de Utuado y la Región para obtener su reacción y opinión sobre la carta del Departamento de Justicia Federal.

El ex aspirante a la alcadía de Utuado, Luis Maldonado expresó que,

Mi impresión al saber del contenido de la carta fue de incredulidad y asombro a la vez. Ese mismo Departamento de Justicia Federal que el año pasado admitió en una vista ante la Corte Suprema de los Estados Unidos que el mal llamado pacto bilateral de 1952 fue un espejísmo y engaño, hoy le exige al gobierno de Puerto Rico que se incluya al espejísmo y engaño como opción en el plebiscito ya que un grupo liderado por el presidente del PPD, Hector Ferrer, alegó que debería haber espacio en la papeleta para aquellos ciudadanos residentes en Puerto Rico que deseen seguir siendo la amante sin derechos del ELA. Pero si bien es cierto que es una burda decisión la del Secretario de Justicia federal, la misma sirve para sentar las bases de una definición de quienes se han escondido detrás de la falsedad y el inmovilizmo de la colonia. Tan cerca cómo está misma semana se conocerán quienes son los lideres que llevarán el mensaje a favor de la esclavitud y la inmoralidad del territorio colonia. Honestamente al reconocer que la isla es una colonia y las repercusiones a nivel mundial que representa esta bochornosa condición no encuentro la razón del porque de la contentará del PPD. Es que los colonizados contentos del PPD le harán campaña no empece a lo que representa? Dios nos coja confesaos.

El Representante del Distrito 22 que incluye a Utuado, Lares, Jayuya y Adjuntas, Michael Abid Quiñones dijo a este medio noticiosos que:

“Referente a ese asunto, es importante que todos los puertorriqueños vean la importancia que tiene el plebiscito del 11 de junio. Es uno avalado por el gobierno federal, donde tendremos la oportunidad de terminar con el estatus que por décadas nos ha tenido estancados como pueblo. El secretario actual de Justicia federal ya expresó su opinión, el anterior no expresó lo mismo que Él, así que tenemos 2 opiniones distintas, pero la ONU y el Congreso ya han expresado que somos una colonia bajo los plenos poderes del gobierno federal, ejemplo de eso es La Junta De Supervisión Fiscal. Los estadistas no tenemos miedo, enmendaremos el proyecto de plebiscito el martes próximo y como quiera vamos a volver a ganar , para lograr la IGUALDAD que todos los ciudadanos americanos merecemos.”

El Senador de Distrito también envió su opinión a UTUADOHOY.COM en la que explicó lo siguiente:

“Con relación a lo ocurrido en el día de ayer tengo que decir que una vez más queda comprado que el gobierno federal tiene total jurisdicción sobre el asunto politico de PR. El Partido Nuevo Progresista es un partido de ley y orden y estamos dispuestos a enmiendar la ley del plebiscito. El ELA está claramente definido que es una colonia y como lo hicimos en el 2012 vamos a derrotar nuevamente al territorio. Lo que si no podemos olvidar es que sería la primera vez que tendremos una consulta autorizada y monitoreada por las autoridades federales. Creó que llegó el momento de ponerle fin a la colonia y estaré por todo el distrito de Ponce llevando el mensaje de los beneficios de la estadidad y el mensaje de que la ciudadana americana es garantizada solo si somos el estado 51. El próximo martes estaré en el Hemiciclo del Senado de PR defendiendo la estadidad para PR y escuchando a la minoría del PPD ver si de una vez y por todas pueden llevar una definición viable de lo que sería su ELA mejorado.”

Puerto Rico no es el único territorio de Estados Unidos, la Federación Americana tiene dos Territorios Incorporados, el Distrito de Columbia donde se encuentra la Capital Federal Washington, DC y el Atalón de Palmyra. También, Estados Unidos tiene cinco Territorios No Incorporados, las Islas Vírgenes Americanas, Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte y Puerto Rico.

Los residentes de los territorios son ciudadanos americanos con exepción de Samoa Americana. Los ciudadanos de lso territorios tienen muchos de los derechos y responsabilidades de los ciudadanos que residen en los estados con excepción del pago de impuestos federales, tampoco pueden votar en las elecciones presidenciales, aunque sí en las primarias y solo tienen representación en calidad de observadores en el Congreso.

También, Estados Unidos tiene pactos de libre asociación con la Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia y la República de Palau.

Cuatro estados obtuvieron su estadidad desde la independencia, California, Texas, Vermont y Hawaii.

UTUADOHOY.COM se comunicó con líderes de otras ideologías y al momento de la publicación de esta nota, ninguno ha respondido.

