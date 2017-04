Miss Utuado luce de maravilla en Competencia Preliminar

UTUADOHOY.COM | #NoticiasDeUtuadoYElMundo

Reinó el brillo y la elegancia durante la competencia preliminar de Miss Universe Puerto Rico (MUPR) en el Teatro Ambassador en Santurce. En la misma, el jurado evaluó la participación de las candidatas en vestido de gala y traje de baño. Las concursantes con las puntuaciones más altas, luego de sumadas a la entrevista del jurado realizadas la tarde el pasado domingo en El San Juan Hotel, se convertirán en las finalistas de MUPR 2017.

Entre ellas, la representante de Utuado, Beverly Rodríguez de León, lució muy bien y con alto nivel de profesionalismo.

“La emoción que me arropó ayer al cumplir mi sueño y el de mi madre no tiene precio. Mi madre soñaba con verme en un vestido blanco y plateado y con una bandera de Puerto Rico no pudo verlo en vida pero yo sé que en el cielo pudo ver que estoy aún más cerca de lo prometido.“, expresó Miss Utuado en sus redes sociales luego del evento.

El jurado otorgó los premios especiales del concurso Princesa de Puerto Rico 2017. Las candidatas a la corona juvenil tuvieron la oportunidad de demostrar su talento en unas de las pasarelas más importantes de la belleza en Puerto Rico.

“La competencia está muy reñida. El desempeño de nuestras 36 candidatas el día de hoy ha demostrado el nivel de competencia que tenemos este año. No hay duda que tendremos una vez más un evento de altura la noche final“, concluyó la directora de Miss Universe Puerto Rico, Desirée Lowry.

Nuestra representante se mostró confiada y segura y así mismo lo hizo sentir cuando publicó que “Por mi madre, por mi, por mi familia y por mi gran sueño les prometo que el 4 de mayo verán aún más de mí porque lo mejor está por venir.“

La competencia final de Miss Universe Puerto Rico será el jueves, 4 de mayo a las 8:00 p.m., en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

