No más tribunales para divorciarse

UTUADOHOY.COM | Lcda. Ana Victoria de Jesús Martell

Por Ana Victoria de Jesús Martell – Se acabaron los procesos de divorcios ante los tribunales de nuestro País. (Claro bajo ciertas circunstancias).

La Ley 155 del año 2016, faculta a los Notarios Públicos admitidos a la práctica notarial en Puerto Rico a conceder el divorcio por la causal de Ruptura Irreparable mediante una escritura pública. Sin duda, alguna, esto trae una alternativa para aquellas personas que no deseen utilizar el foro del Tribunal para divorciarse. Los Tribunales no se caracterizan por su calidez, por ende una alternativa que les permita atravesar por un proceso tan difícil de una manera más sosegada y rápida es una buena noticia. Desde el 1930, según el artículo 97 del Código Civil de Puerto Rico, el divorcio solo puede ser concedido mediante juicio en la forma ordinaria y por sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Cómo olvidar todas las causales de divorcio que contiene nuestro Código Civil que no tienen ninguna funcionalidad: Trato Cruel, Adulterio, Abandono, entre otras causales.

Según la nueva legislación, los cónyuges podrán declarar su divorcio única y exclusivamente por la causal de ruptura irreparable, cuando no existan menores de edad o incapacitados procreados durante la vigencia del matrimonio o dependientes de ambos cónyuges.

Una vez otorgada la escritura pública de divorcio por ruptura irreparable, los cónyuges tendrán un término de 30 días para revocar su decisión. Este proceso se realizará también ante un notario público mediante un Acta de Revocación.

Transcurridos los 30 días, el divorcio se considerará final y firme y el notario procederá a presentar una copia certificada de las escritura ante el Departamento de Salud de Puerto Rico para que se realice la anotación sobre divorcio.

Es importante que toda persona que esté interesada sepa que debe presentar su Certificado de Matrimonio expedido por el Registro Demográfico, proveer al notario su información personal, establecer la inexistencia de hijos menores de edad o personas incapacitadas que dependan de ambos cónyuges y una identificación vigente que contenga foto y firma.

Dentro de la gama de situaciones que ocurren todos los días y las diferencias irreconciliables que en muchas ocasiones tienen los matrimonios esta opción es una positiva ya que le permite a las personas divorciarse en un ambiente respetuoso, íntimo, y acelerado.

No dude en orientarse respecto a esta nueva alternativa.

La escritora es la Licenciada Ana Victoria de Jesús, utuadeña, quien fue la directora de Legales del Departamento de Agricultura y oficial jurídico de la jueza presidente, Liana Fioll Matta entre otras labores. Ama su pueblo, recitar poesía. Su oficina está junto con la del licenciado Pedro Rodriguez Vázquez, frente a la Plaza Pública de Utuado. Teléfono 787-894-0552

