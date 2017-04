Posibles enmiendas a la Ley del Plebiscito para incluir el status actual

UTUADOHOY.COM | #NoticiasDeUtuadoYElMundo

El Senado de Puerto Rico se apresta a aprobar enmiendas para incluir al status actual como opción en el plebiscito que hasta ahora tiene fecha para el 11 de junio.

El Gobernador Rocardo Rosselló anunció que llegó a un acuerdo con el liderato legislativo y la comisionada residente para enmendar la Ley de Plebiscito en respuesta a la posición asumida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en comunicación suscrita por el subsecretario Dana J. Boente.

“Aunque resulta indigno ofrecer a los puertorriqueños la colonia como una opción para resolver los graves problemas que enfrentamos, la oportunidad de efectuar un plebiscito avalado por el Gobierno federal amerita dar un paso al frente en beneficio del Pueblo de Puerto Rico”, manifestó el gobernador Rosselló Nevares al añadir que “se modificará la consulta para que los puertorriqueños voten en el plebiscito por una de las siguientes tres opciones: la independencia, el territorio o la estadidad”.

“No hay excusas para no enfrentar el momento histórico de la gran definición de nuestro Pueblo. Invito al liderato político de Puerto Rico a unirse y participar en un proceso vinculante, que tendrá consecuencias para resolver el problema económico y político de Puerto Rico”, agregó el primer mandatario.

Desde Washington, DC, la comisionada residente se unió a los esfuerzos legislativos en Puerto Rico para que se enmiende el proyecto y se pueda celebrar la consulta avalada por el Gobierno federal.

Los legisladores por Utuado, el Senador Nelson Cruz y el Representante Michael Abid Quiñones, hablaron con UTUADOHOY.COM sobre las posibles enmiendas y de la manera que puedieran votarle a las mismas.

“En el día de hoy convocaron a sesión a la 1pm. Luego de abrir los trabajos hay un caucus de la mayoría y es ahí donde estaremos como delegación llevando a cabo las enmiendas que sean requeridas. No podemos dejar pasar por alto que luego de que el Dpto de Justicia federal hiciera llegar la comunicación solicitaron verificar las enmiendas que se estarían presentando por lo que aún no sabemos si le daremos más tiempo al gobierno federal. De mi parte entiendo que la fecha no debe cambiar y que se confesione una papaleta lo más pronto posible para comenzar a educar al pueblo.”, nos dijo el Senador por el Distrito de Ponce el cual incluye a Utuado.

Por su parte, Abid Quiñones nos expresó que “Al momento no puedo responder de como votaré pq no he visto las enmiendas. Estamos citados a Caucus mañana.”

