Susan Soltero lidera programa de salud y bienestar para las mascotas

La reconocida meteoróloga, periodista ambiental y defensora de animales hoy se ha convertido en una empresaria. Junto con Premium Professional Service Card y Premium Professional Health Group ha desarrollado el primer programa de salud y bienestar para mascotas. “Mi sueño se ha hecho realidad. He podido crear un programa que ayuda a los dueños de mascotas, beneficia a los veterinarios y beneficia tambien a las mascotas que antes no eran llevadas al veterinario por el alto costo que representa”, dice la periodista ahora socia del programa. “Incluye todo servicio veterinario desde medicinas, laboratorios, pruebas, operaciones y hasta el grooming. No discriminamos contra ninguna mascota por condiciones previas o edad y lo hicimos a un costo bajo al cliente con ahorros substanciales al bolsillo considerando el estado de la economía”, añade Susan.

Nada de esto pudo haber sido posible sin la ayuda y el andamiaje que tiene Premium Professional Health Group y Premium Medical Service Card que lleva 11 años en el mercado proveyendo una alternativa para personas que no pueden pagar los altos costos de los seguros medicos y que no cualifican para la reforma. Cuentan con un call center y todo el andamiaje para recibir y orientar a personas que buscan servicios medicos a costo módico que también fue creado por una mujer. “Lo que buscamos es ayudar a la gente trabajadora para que tengan servicios médicos accesibles. Nuestro programa incluye mascotas, pero hacía falta un programa separado para mascotas y ahí fue que pensé en Susan como la persona perfecta para montar el programa”, dice Lucy Villanueva, presidenta de 4 compañías de Premium que incluyen clinicas de salud.

“Este es solo el comienzo”, dice Susan que fundó también una compañía sin fines de lucro llamado SS Mundo, Inc. para ayudar a los grupos que rescatan animales. Una porción de cada membresía de Premium Healthy Pets irá para pagar las cuentas veterinarias de rescatistas que trabajan con nuestros proveedores, cumpliendo con una labor social y que ayuda a su vez a los veterinarios que proven servicios a animales rescatados sin exigir que se pague al momento. “Mi norte es crear actividades, productos y servicios que generen dinero para poder pagar esas cuentas”, dice Susan. “Espero contar con el apoyo de todos ustedes”, termina Susan, que también rescata y le da hogar temporero a mascotas de la calle.”

