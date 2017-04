Victor ‘Vitito’ Pérez habla sobre la Asamblea General del PPD

UTUADOHOY.COM | #NoticiasDeUtuadoYElMundo

El pasado domingo 23 de abril el Partido Popular Democrático (PPD) celebró su Asamblea General en el Coliseo Guillermo Angulo de Carolina en la que entre otras cosas, se aprobó un boicot al Plebiscito que se llevará a cabo el 11 de junio.

UTUADOHOY.COM se comunicó con nuestro analista, el ex candidato a la alcaldía de Adjuntas, Victor ‘Vitito’ Pérez para que nos explicara lo que allí sucedió.

Estas fueron sus expresiones:

“Durante el día de ayer [domingo], el Partido Popular Democrático, a través de su Asamblea General aprobó una resolución de nuestro presidente Héctor Ferrer, para hacer un boicot al plebiscito de estatus que se celebrará el próximo 11 de junio (Ley 7-2017). La votación fue de forma unánime.

Es el organismo más amplio de nuestro partido, la Asamblea General, por medio de sus delegados coincidió en que el proceso plebiscitario propuesto y legislado por el PNP es un proceso completamente amañado y que como lo hicieron es en plebiscito del 2012, está diseñado para crear una mayoría ficticia para la estadidad.

En la asamblea se atendieron algunas otras resoluciones, siendo aprobadas con la mayoría de votos las siguientes:

•Para solicitar la reestructuración de la deuda pública y rechazar las medidas de austeridad del gobierno.

•Para denunciar el menoscabo de derechos democráticos por parte de la Junta de Control Fiscal.

•Para repudiar las acciones del gobernador Ricardo Rosselló, proponiendo recortes de $512 millones a la UPR.

•Para apoyar el reclamo del pueblo a favor de la auditoría de la deuda pública.

Fue una Asamblea importante para nuestro partido donde se tomaron desiciones correctas sobre el rumbo del PPD de cara al embeleco del 11 de junio. Quedó reafirmado el sentir popular sobre este tema, y se dejó claro que nuestra gente no avala que alguien que no sea popular asuma posturas a nombre de nuestros militantes, ni de nuestra colectividad. El PPD esta por encima de cualquier líder y no debe cargarle maletas a otros partidos que, al final del camino, siempre han tenido agendas de destrucción contra el PPD.

Mi invitación a mi partido es que una vez pasado este plebiscito, y de la mano del proceso de reorganización, se inicie un proceso de diálogo intenso entre miembros de la colectividad donde se incluya a todos los sectores y que permita una definición clara sobre el tema del estatus. Yo estoy convencido que a todos los populares son más las cosas que nos unen que las que nos dividen, pero debemos tomar una decisión clara sobre la opción que defenderemos y eso debe llevarse a cabo mediante un proceso interno, transparente e inclusivo.

Si esto se hace, y se reorganiza de la manera correcta, fortalecemos nuestro partido y estaremos listos para ganar en el 2020.”