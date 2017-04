VocesUtuadeñas: JCF, nace en el 1952 – Rafael Juarbe de Jesús

UTUADOHOY.COM | #VocesUtuadeñas

Por Rafael Juarbe de Jesús – Ningún país somete la redacción de su constitución, para que sea revisada y aprobada por un poder extranjero, como a sido lastimosamente nuestro caso. Lo que constituye un contrasentido, porque la constitución supone la ley suprema de un pueblo y en nuestro país, fue enmendada y aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Siempre he sostenido que cualquier relación de sumisión es indigna, reprochable, condenable, dañosa, pero más, alimenta el cepo y la tortura del pueblo colonizado.

En la redacción de nuestra lisiada constitución de 1952, se incorporó el artículo 2, sección 20 que reconocía el derecho a la salud, vivienda, educación, empleo y sus agregados éticos y morales. Sin embargo, la redacción de esa constitución no fue un legítimo ejercicio de autodeterminación, reconocido por el Derecho Internacional. Le vastó al gobierno de EEUU olfatear que la referida sección tenía tintes socialistas (¡vaya que tintes!), para ejercer su músculo imperial pulverizándolo. Pero sí se aseguró para su aprobación, que se introdujera el artículo 6.8, que en lo fundamental establece que cuando en el Fondo General no haya liquidez suficiente para cubrir las necesidades del pueblo, se le garantice al “falso amigo”, que enamora o cautiva a tantos, el pago a los fondos buitres.

No fue por capricho del destino, que cuando el gobierno de Puerto Rico trató de aprobar una ley de “quiebra criolla” para la reestructuración de la deuda de las Corporaciones Públicas, la retranca del Tribunal Supremo Federal en nuestro país la declaró inconstitucional, porque como establece el artículo 6.8 de la referida constitución de inferior calidad, prima el premio concedido al pago de las obligaciones a los bonistas, que no se le desgarra el alma y no conocen las congojas del pueblo empobrecido. De eso se aseguró el terrible ladrón, que escudriña con cabeza fría. Por eso es que afirmamos, que la irónicamente llamada ley PROMESA, tuvo su nacimiento en el 1952.

Sabemos lo que son las juntas militares en la América Latina, por querer de la América del Norte. La diferencia es que ésta junta nos llegó con chaqueta, corbata, caradura y su rancio figure’o de alto perfil, cuyos gastos millonarios los tiene que pagar, aquel que carece de lo necesario para vivir sin embrollos.

Estos aspirantes al hacha del verdugo, medran sus capitales, reduciendo la nómina pública, la consolidación de agencias, el cierre de escuela y por ende eliminación de servicios de educación, reduciendo las pensiones a los retirados, cancelando derechos laborales, impidiendo las 8 horas laborables, el pago de horas extras, los días libres, las vacaciones, el derecho a mesada por despido sin justa causa, bonificaciones, y tantas cosas más que se les ocurran para honrar el pago de la deuda a los acreedores. Esas medidas irán acompañadas de reducciones de impuestos al sector corporativo, a seguir con las políticas de excepción contributiva a las mega tiendas y multinacionales extranjeras, mientras se le aumentan las contribuciones exponencialmente, a la clase media y trabajadora. Se ha establecido que la JCF, tendrá más poderes que el gobierno de Puerto Rico y sus tres ramas. Teníamos un pedacito de la torta, creíamos que teníamos la torta entera, y nos la quitaron.

Esta junta no viene a sanear la administración pública, ni a desmantelar el bipartidismo corrupto que a mantenido secuestrada la gestión de gobierno durante décadas. Son estos políticos enriquecidos, embusteros y de poco vuelo, que ceban sus fortunas en la desgracia del otro, los que han permitido el saqueó de fondo, y han favorecido a las empresas multinacionales de Estados Unidos. Los costos económicos millonario para la operación del JUNTE, serán sufragado por nuestro empobrecido pueblo. Los miembros de esa junta son nombrado por miembros del Congreso de Estados Unidos, que responden a los bonistas de Wall Street.

Asumimos lo inverosímil con pasmosa tranquilidad. A propósito de la oración anterior, se me ocurre pensar en una mujer que nos llega de tierras lejanas con sesudas advertencia (siempre nos llega un redentor), como Directora Ejecutiva de la JCF, la ucraniana Natalia Jaresko. Hay quién asegura que funciona como un reloj suizo, que sus argumentos no tienen pérdidas o desperdicios, con un alto perfil científico, y cuyo miserable salario agrandado de 625 mil dólares anules nos librará del desamor que nos sujeta. Hay otros que aseguran, que tiene un manto de corrupción, compatible con aquellos que no quieren que se audite la “sospechosa” deuda porque pueden salir pilla’o.

Hace poco un amigo me decía: “yo creo en Dios, pero no sé si existe”. Si existe la impagable deuda porqué no la auditan. Total, si usted va a un restaurante, exige el recibo de lo consumido, lo coteja y de proceder actúa de conformidad. Así de simple!!!

Comparte con tus amig@s

Unete a la discusión

comentarios