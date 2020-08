Alcalde Irizarry Salvá reconoce la cantidad de contagios de COVID-19 en Utuado

UTUADO, PR – El alcalde de Utuado, Ernesto Irizarry Salvá, reconoció en la noche del jueves, la cantidad de casos de COVID-19 en Utuado.

En un mensaje vía Facebook Live, como ya es la costumbre del alcalde comunicarse, “tengo muchos casos de COVID, 19 en Utuado, y los casos que tenemos, tengo muchos serológicos, pocos casos moleculares. Ahora bien, de los casos moleculares, he podido dialogar con ellos, en este momento son asintomáticos, se encuentran bien, sinembargo tengo unos casos serológicos que están presentando síntomas y después que presentaron síntomas, han dado positivo a la molecular aunque todavía no se ha presentado en la información que me envía el Departamento de Salud.”

En el informe del viernes, varias horas mas tarde del mensaje del alcalde utuadeño, Salud reportó 21 casos confirmados, dos casos mas de los que el alcalde mencionó.

De igual manera exhortó a todos a mantente distanciamiento físico, uso de mascarillas y lavado de manos como métodos para prevenir el virus.

“Tenemos que seguir trabajando“, subrayó mientras aseguraba que el Municipio sigue todos los protocolos de seguridad y salubridad.

Aunque durante la tarde de hoy viernes, la Gobernadora Wanda Vázquez Garced hablará sobre el plan a seguir luego del alza en contagios tan alta, Irizarry Salvá aseguró “ya nosotros como gobierno no hay nada que podamos hacer adicional, simplemente orientarlos y que usted haga lo correcto“.

