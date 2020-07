Alerta en Salud por incremento en hospitalizaciones y muerte de jovencita de 13 años

SAN JUAN, PR- El Departamento de Salud de Puerto Rico está al tanto del alza en las hospitalizaciones a consecuencia del COVID-19 y ante la muerte de una menor de 13 años de edad por el virus.

El Secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, emitió las siguintes declaraciones:

“En el día de hoy, el Departamento de Salud reportó 147 hospitalizaciones por COVID-19 en la isla. De este total, 11 permanecen en la Unidad de Cuidado Intensivo y siete están conectados a un ventilador. Si bien es cierto que es un aumento de 20 hospitalizaciones, en comparación con las reportadas ayer, esto no constituye el mayor número de hospitalizaciones desde el inicio de la pandemia, ya que nuestros registros indican que fue el 30 de abril, con 201 personas hospitalizadas por COVID-19. Los números actuales representan que, del total de pacientes hospitalizados, un 3.5%, son por COVID-19. Del mismo modo, tenemos un 53.3% de capacidad hospitalaria disponible. Continuamos observando con cautela los números que recibimos y continuamos recibiendo el insumo de los expertos.

En el Departamento de Salud nos mantenemos monitoreando constantemente la utilización de recursos hospitalarios, así como las muertes, y toda la información estadística que nos sirve para hacer recomendaciones informadas. Del mismo modo, mantenemos reuniones periódicas con infectólogos y nuestro equipo de epidemiología para evaluar el comportamiento del virus y tomar decisiones salubristas.

Nuestro llamado es a que la población sea más rigurosa en las medidas de distanciamiento social, así como el uso de mascarillas, en todo momento. No debemos ver personas aglomeradas y sin la protección de las mascarillas. Estamos en una tercera fase de reapertura, la misma continuará si todos ponemos de nuestra parte y somos responsables con las medidas que nos protegerán para evitar la propagación desmedida del virus. De lo contrario, no dudaremos en recomendar cualquier medida adicional, incluyendo la imposición de mayores restricciones. Puerto Rico lo ha hecho bien, pero no debemos bajar la guardia“.

En cuanto a lo de la menor de 13 años, González Feliciano indicó que “Tenemos conocimiento del fallecimiento de una joven de 13 años. La información preliminar recibida establece que el médico certificó COVID-19 como la causa de muerte de la joven. En este momento, estamos en espera de recibir el Certificado de Defunción en las oficinas del Registro Demográfico para confirmar la información. Una vez la documentación esté completa, emitiremos la información oficial a todos los medios de comunicación“.

En el día de hoy Salud reportó 147 muertes, un posible brote en Carolina y ahora el fallecimiento de la joven.

Pendientes a UTUADOHOY.COM para el desarrollo de esta noticia y todas las noticias relacionadas al COVID-19 en Utuado, en Puerto Rico, en Estados Unidos y el mundo entero.

Comparte con tus amig@s

Unete a la discusión

comentarios