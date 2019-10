Análisis 2020: David Bernier decide no aspirar a la gobernación

Luis Maldonado y Víctor Pérez Pérez nos dan su opinión sobre la decisión de David Bernier

David Bernier dejó claro que no aspirará a la gobernación en las elecciones generales del 2020, dejando así a muchso seguidores del Partido Popular Democrático (PPD) asombrados con la desición.

“Ganas no me faltan, pues he dedicado mi vida entera a servirle a mi país y hoy, luego de triunfos, derrotas, desilusiones, alegrías y tristezas, me siento más preparado que nunca. Pero las ganas y la preparación no son suficientes para una decisión como esta. Hace falta que la misma sea compatible con tu realidad de vida, sobre todo con la familiar. La pregunta que me he hecho una y otra vez durante los pasados meses es: ¿Puedo servirle a la patria aspirando a la gobernación sin incumplir con mi deber primario con la familia?“, así dijo en un masivo mensaje en sus redes sociales el Dr. David Bernier.

Luego de que Bernier anunciara esto, ¿qué pasará con el PPD? ¿Tendrán un(a) candidat(@) que pueda enfrentar a Pedro Pierluisi, Jennifer González o a la misma Gobernadora, Wanda Vázquez?

ANALISIS DE LUIS MALDONADO

Luis Maldonado

Si por algo se ha distinguido el PPD es por la capacidad de recuperación en momentos de dificultad. Este es uno de ellos. Sin embargo, a diferencia de los momentos en que históricamente han podido recuperarse, este es uno que promete ser la tormenta perfecta para evaluar la posibilidad de re-enfocar su mensaje y presentar un candidato que trascienda el asunto ideológico de un ELA muerto y que nadie defendió. Y aunque todos coincidimos en que era sumamente difícil defender una fórmula que nos trajo directo a una quiebra las mentes de mayor prominencia dentro del PPD ni se inmutaron en darle una mano y dejaron morir su razón de ser y con ello siguen sus candidatos cayendo poco a poco desde la gobernación hacia abajo.

Por otro lado el liderato del PPD descansó en la esperanza de que el Dr. David Bernier decidiera volver a aspirar a la gobernación. En ese afán decidieron enfilar sus cañones unos contra otros. Hoy, al decidir que no se postulará y hacer claro que su decisión es FINAL Y FIRME, el PPD está en una especie de limbo político. En este momento no conozco un solo líder del PPD que piense que tiene posibilidades reales ante un reivindicado Pedro Pierluisi.

El próximo en salirse de la contienda será Charlie Delgado Altieri. El PPD estará presentado una papeleta primarista entre Eduardo Bathia, Carmen Yulin y Roberto Prats. Estará en ellos desarrollar una campaña de resultados positivos con los grandísimos problemas que enfrenta, sin hablar del económico que es importantísimo también.

ANALISIS DE VICTOR PEREZ PEREZ

Victor Pérez Pérez

La decisión de David Bernier acaba con las especulaciones y define la carrera, de cara a lo que será la primaria por la gobernación en el PPD.

David tiene muchas cualidades que lo convertían en la figura que muchísimos populares veían como el principal candidato. Ahora se acaban las especulaciones y los populares tendrán la oportunidad de evaluar a los aspirantes a la gobernación en un proceso interesante y nuevo para el Partido Popular, pues a pesar que ya se había dado una primaria por la presidencia, no así por la candidatura a Gobernador, es algo nuevo y que puede ser muy positivo para la institución.

Los 5 aspirantes tienen el reto de presentar propuestas e ideas atemperada a la nueva realidad de Puerto Rico. De igual manera tendrá la encomienda de presentar un Partido Popular dispuesto a cumplir con su objetivo principal, hacerle justicia social al pueblo de Puerto Rico. Los 5 aspirantes son ejemplo de que hay un partido vivo y dispuesto a darnos un gobierno honesto, íntegro, de respeto, seriedad y comprometido en atender los problemas que nos aquejan como país. Nos corresponde a los populares escoger la persona correcta para cumplir con ese objetivo. A los populares nos toca evaluar a los aspirantes y los aspirantes, además de presentar propuestas tienen que escuchar el pueblo.

