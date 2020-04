Bernie Sanders respalda a Joe Biden y dice que sus campañas trabajarán unidas

El senador Bernie Sanders ha anunciado su respaldo a la candidatura del exvicepresidente Joe Biden para la presidencia de Estados Unidos. Sanders hizo el anuncio el lunes en una transmisión de video en vivo junto con Biden, cinco días después de que suspendiera su propia campaña.

El senador Bernie Sanders dijo: “Hoy les pido a todos los estadounidenses, les pido a todos los demócratas, les pido a todos los independientes, les pido a muchos republicanos que se unan en esta campaña para apoyar la candidatura [de Joe Biden], la cual respaldo, para asegurarnos de derrotar a alguien que yo creo, y estoy hablando solo en mi nombre, que es el presidente más peligroso en la historia moderna de este país”.

Ambos dijeron que están creando fuerzas de trabajo conjuntas sobre temas clave que incluyen el sistema de salud, la economía y el cambio climático.

En otras noticias sobre Joe Biden, el editor ejecutivo del periódico The New York Times, Dean Baquet, defendió la decisión del periódico de esperar más de dos semanas para informar sobre la acusación de agresión sexual que Tara Reade presentó contra el entonces senador Biden, diciendo que los periodistas necesitaban tiempo para investigar la historia. La historia fue publicada el domingo, pocos días después de que Bernie Sanders abandonara las primarias demócratas. Baquet también dijo que The New York Times eliminó una frase clave en la noticia que hacía referencia a casos pasados de conducta sexual inapropiada de Biden, después de que la campaña de Biden objetara la frase.

Visite democracynow.org/es para ver nuestra entrevista con Tara Reade.

