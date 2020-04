COVID-19 Utuado rodeado de municipios con casos positivos

Mientras el mundo ve un aumento en los casos de COVID-19, Utuado permanece sin casos reportados al momento. Sin embargo, la Ciudad del Viví está rodeada de municipios con al menos un caso según reportes del Departamento de Salud y el Municipio de Jayuya.

A la mañana del miércoles, Estados Unidos reporta 579,005 casos positivos del COVID-19. De estos, 974 son reportados en Puerto Rico.

Los fallecimientos a causa de la infección suman un total de 51 en la Isla y 22,252 a nivel nacional.

En el último informe, Ciales reporta un caso. Este municipio es el séptimo municipio colindante con Utuado en confirmar casos.

Arecibo, Hatillo, Lares, Adjuntas, Ponce, Jayuya y Ciales, todos con casos reportados.

Aunque el Alcalde de Jayuya, Georgie González, informó a la ciudadanía el pasado 7 de abril sobre un caso positivo en ese municipio, no sale reflejado en las estadísticas del Departamento de Salud. Al momento las gestiones de UTUADOHOY.COM para buscar explicación de por qué no sale reflejado, no han dado resultados.

La Ciudad Capital de San Juan es el municipio con mas casos reportados al momento con 131.

