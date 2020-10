Expresiones oficiales de José Toño Rodríguez sobre los votos no contados y su aspiración a la alcaldía de Utuado

ANUNCIATE EN UTUADOHOY.COM

Mediante comunicado de prensa, José Toño Rodríguez, realizó las siguientes expresiones:

Saludos a mi querido pueblo de Utuado.

Comparezco ante ustedes porque tengo la obligación moral y el deber de informarlos sobre todo lo que

hemos estado trabajando en el caso de las primarias por la candidatura a la Alcaldía de Utuado por el

Partido Nuevo Progresista.

Cuando me sometí como candidato, le prometí a mi pueblo un nuevo amanecer. Sin embargo, para

lograr ese nuevo despertar, tenemos que comenzar por lo más importante y no podemos dar un paso

en la dirección correcta para ayudar a este pueblo si primero no defendemos el derecho más sagrado SU

VOLUNTAD, SU MANDATO, SU DESEO, SU VOTO.

“La democracia” no es un concepto somero o liviano, es la vida, el carácter, la esencia de un pueblo.

Bajo la democracia se escogen las personas en las que depositamos la confianza cada 4 años con el fin

de que nos representen dignamente.

La forma en la que un pueblo escoge a sus líderes no debe ser algo pasajero. Es la confianza que

deposita un pueblo para poder lidiar con sus problemas, situaciones, emergencias, cubrir sus

necesidades, defender al que tiene menos, ayudar al que está en precario, construir un futuro y sacar

hacia adelante una comunidad.

Esto es lo que representa la democracia, la participación igualitaria de todo un pueblo en sus decisiones

sin dejar fuera a ningún ciudadano sin importar su estatus social, económico, étnico o género. La

democracia es un derecho fundamental en la que cada ser humano tiene el mismo valor basado en el

fundamento democrático de un hombre, un voto.

Con el voto, el ciudadano exige una orden o se querella.

Los líderes políticos deben acatar y respetar ese decreto del soberano (el pueblo) y no hacerlo de esa

forma se estaría lesionando la democracia.

Si permitimos que no se ejecute la decisión del pueblo expresada en las urnas, no tenemos la estatura

moral para llevar las riendas de un pueblo como el de Utuado, que ha enfrentado circunstancias

adversas como huracanes, temblores, pandemias que lo mantienen en un continuo estatus de

preocupación, alerta y angustia.

Para poder ayudar a un pueblo, hay que respetar su voluntad, su poder decisional y deseo de cambio

para que las cosas mejoren. Hacer lo contrario es arrancarle el sueño, la esperanza, ES ANARQUÍA,

menosprecio a las leyes, reglamentos y todo lo que nos convierte en una sociedad de LEY y ORDEN.

Para mí José “Toño” Rodríguez tu voluntad en las urnas es un mandato y no dudé ni por un segundo

que debía defender tu derecho al voto. En esa misma defensa, sometí una demanda de impugnación a

la primaria luego de ver la cantidad de irregularidades ocurridas en dicho evento, convencido de que

estoy defendiendo el derecho de los que votaron y no le contaron su voto.

Dado que, la institución llamada a velar cada voto no los defendió correctamente y tomaron decisiones

arbitrarias fuera de ley y reglamento, afectando el proceso y el resultado.

No se trata de José “Toño” Rodríguez, se trata de un pueblo entero.

Si estas irregularidades no se corrigen a tiempo, en las elecciones muchos electores atravesarán por la

misma situación. Mi forma de actuar en la vida, así como mi carácter y valores no me permiten mirar

hacia el otro lado, mientras se lesiona y fragmenta la voluntad de mi pueblo.

¿Cómo puedo presentarme ante mi gente como administrador de asuntos políticos, si no puedo

defender la democracia y la voluntad de mi pueblo ante este atropello que ocurrió en el escrutinio

general?

Vamos a cambiar el rumbo de Utuado, pero no cambiando las normas, las reglas, las leyes cuando estas

no nos favorecen. Hagámoslo juntos unidos y haciendo que CADA VOTO CUENTE.

Les estoy haciendo partícipe de los por menores de la demanda y cómo la institución que debe velar

por tus votos y la pureza del proceso, no los defendió y ahora somete una demanda de petición de

desestimación para una vez más mancillar la voluntad del electorado utuadeño.

El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y los comisionados electorales tienen el deber

ministerial (es su trabajo) de defender tu voto y están obligados a enmendar los errores cometidos por

sus antecesores.

Están obligados a no distanciarse de la situación y del mal manejo de las pasadas primarias para que

el pueblo de P.R. pueda confiar en el proceso democrático que tendrá lugar el próximo 3 de

noviembre del 2020.

¡No atender estos reclamos resultan en un ASALTO a la DEMOCRACIA y FALTA DE RESPETO a un

pueblo que VOTÓ!

Estaremos informando al pueblo de todos los detalles de este caso para que se enteren de la verdad.

Como dijo nuestro fundador y prócer estadista Don Luis A. Ferré:

“La razón no grita, la razón convence.”

Humildemente;

José “Toño” Rodríguez

