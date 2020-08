Fundación Alas, ayudando a prevenir la violencia doméstica y sexual, sirviendo a Utuado, Lares, Jayuya y Adjuntas

Orientada por la misión de fomentar, apoyar y fortalecer a las niñas y las mujeres para que puedan alcanzar su pleno desarrollo libres de la violencia de género en Puerto Rico, la Fundación Alas a la Mujer Inc. ha extendido sus servicios y ayuda del Centro Alas de Utuado inaugurado en el 2013 a los pueblos de Jayuya, Lares y Adjuntas.

Alas les brinda a mujeres víctimas/sobrevivientes que estén o hayan pasado por una situación de violencia doméstica y/o agresión sexual orientación psicosocial, intervención en crisis, evaluación de peligrosidad, planes de escape y de seguridad. Coordina servicios psicológicos, servicios legales, albergue, vivienda, suministro de alimentos y artículos de primera necesidad, entre otros, según las necesidades de la participante.

Si en algún momento en tu relación de pareja has sentido que esta persona te cela, te critica, te exige cumplir con las tareas del hogar, te pelea, te grita, te insulta, controla tus salidas y amistades, no te escucha, te golpea y/o te obliga a tener relaciones sexuales, te podemos ayudar. En muchas ocasiones las personas agresoras utilizan diversos mecanismos para agredir verbal, psicológica, sexual o físicamente a las víctimas, y luego confundirlas haciéndolas sentir “loca”. Si te has sentido así, esto no tiene porque continuar, te podemos apoyar para que puedas sentirte bien y segura con la decisión que tomes.

Durante la crisis de pandemia por el COVID 19, la Fundación Alas se ha mantenido ofreciendo de manera remota sus servicios apoyando a mujeres que confrontan una situación de violencia doméstica o de agresión sexual en sus relaciones de pareja o su vida familiar.

Si necesitas orientación y ayuda puedes comunicarte con nuestro equipo de trabajo llamando a:

Centro Alas de Utuado

(787) 894-8495

(787) 207-1993

Oficina Alas – Región de Lares

(787) 900-2166

Oficina Alas – Región de Jayuya

(787) 930-3191

Oficina Alas – Región de Adjuntas

(787) 685-7870

