Gratis hasta mañana el Black Ops Cold War Alpha en PS4

Este fin de semana comenzó una versión gratis del nuevo Call of Duty®. Se trata de Black Ops Cold War Alpha exclusivo de PS4 ™. El mismo estará disponible para jugadores selectos del PlayStation 4.

A continuación la información publicada en PlayStation Store.

Black Ops Cold War Alpha es GRATIS para todos los jugadores de PS4 ™. El Alpha comienzó el 18 de septiembre y termina el 20 de septiembre. No se requiere suscripción a PlayStation®Plus *.

¡Las operaciones negables son un GO! Sé uno de los primeros en participar en la próxima generación de combates globales en Call of Duty®: Black Ops Cold War Alpha exclusivo de PS4 ™. Sumérjase en la nueva experiencia Combined Arms: Domination o ponga a prueba las herramientas de la técnica en una variedad de modos de juego 6v6.

Armas combinadas: Dominación introduce el combate basado en vehículos y 24 jugadores en una única partida de dominación. Usa motos de nieve, tanques, wakerunners, cañoneras y más para atravesar el mapa más rápido y golpear al enemigo con más fuerza.

Alpha ofrece solo una muestra del contenido que vendrá con el modo multijugador este año: más modos, mapas, armas y vehículos esperan a los jugadores en el lanzamiento del 13 de noviembre.

Las funciones en línea requieren una cuenta y están sujetas a los términos de servicio y la política de privacidad aplicable (playstationnetwork.com/terms-of-service & playstationnetwork.com/privacy-policy).

Software sujeto a licencia (us.playstation.com/softwarelicense).

Tarifa de licencia única para jugar en el sistema PS4 ™ principal designado de la cuenta y otros sistemas PS4 ™ cuando se inicia sesión con esa cuenta.

Alpha comienzó el 18 de septiembre de 2020 en el sistema PS4 ™. La disponibilidad real de la plataforma y la (s) fecha (s) de lanzamiento de Alpha están sujetas a cambios. La duración mínima de Alpha es de 2 días. Por tiempo limitado. Requiere conexión a Internet.

Para obtener más información, visite www.callofduty.com.

© 2020 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY and CALL OF DUTY BLACK OPS are trademarks of Activision Publishing, Inc. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners.

