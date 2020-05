Las pruebas que detectan el COVID-19: lo que dice el Alcalde y lo que dicen los médicos

Utuado, PR – “Yo tengo mis reparos con las pruebas, como tengo mis reparos con el uso de guantes” dijo el Alcalde de Utuado, Ernesto Irizarry Salvá, la semana pasada en un mensaje transmitido vía Facebook Live.

Añadió que “Las prubas serológicas lo que hace es asustar a la gente”, a la vez que explicó que si existe alguna infección en el cuerpo, pudiera arrojar positivo la prueba rápida. “Mas del 50% de las pruebas de las personas que arrojan positivo al ‘rapid test’, dan negativo a la prueba molecular”, dijo, aunque no especificó de como llegó a ese número.

“Es lo mismo que como cuando usted se hace un laboratorio. Si usted no está enfermo pues no va a salir nada. Es lo mismo que va a suceder con estas pruebas. Entonces yo veo a la gente a hablando de las pruebas. Mire, hay que ser prudente. Se hará uno las pruebas todos los días. Porque tu te puedes hacer la prueba hoy y enfermarte mañana. No porque te hagas la prueba ya eres inmune y no estás expuesto. Así que lo importante de esto es, qué hace uno, cómo uno se protege para evitar el contagio”, expresó Irizarry Salvá.

Las autoridades médicas en todos los niveles han recalcado la importancia de realizar pruebas a gran parte de la población para así entender y saber en realidad cuántas personas están infectadas y como se debe proceder hacia la reapertura del comercio y la economía en general y como tratar a las persona ya infectadas y proteger a las saludables.

“Necesitamos aumentar significativamente, no solo la cantidad de pruebas, sino también la capacidad de administrarlas”, afirmó la autoridad en epidemiología y asesor de la Casa Blanca en temas de infecciones, Dr. Fauci.

En un artículo publicado por CienciaPR.org, el doctor Omar Velez Lopez, Microbiólogo y Salubrista, dio el ejemplo de Singapur, país que ha sido exitoso en el control del COVID-19. De 5.6 millones de habitantes, solo 156 personas han reportado haber sido infectados y de esos, 121 se han recuperado.

Explica el Dr. Velez Lopez que el factor principal de contener el contagio ha sido la rapidez en la administración rápida de pruebas para la detección del COVID-19. “Al principio de la pandemia, se realizaron las pruebas contundentes y se aislaron los casos debidos. El gobierno adquirió de fondos internos pruebas rápidas y habilitó centros investigativos del país para hacer las pruebas del virus gratuitamente.”

También habló del caso de Italia en el cual hubo un contagio muy elevado. Según el médico, “los italianos hicieron caso omiso a las órdenes gubernamentales de mantenerse en sus casas, se sobre confiaron creyendo que tenían alguno de los sistemas salubristas mejores del mundo y el gobierno no administró las pruebas debidamente.

Para los médicos utuadeños, Dr. Rafael Cruz Tirado y el Dr. Ivan Caraballo, las pruebas son importantes, ya que con las pruebas se puede saber quienes están enfermos y así se pudiera contener la enfermedad.’

“Las pruebas en todas las enfermedades infectocontagiosas son esenciales, no solo como dato epidemiológico, si no como herramienta para todas las estrategias científicas y de salud. El diagnóstico certero, como la prueba en un tribunal, es la base para tomar decisiones. A veces se malinterpretan por desconocimiento sobre la eficacia de la serológica versus la molecular. Pero si vamos en tinieblas, adivinando con el tacto, las pruebas, aunque no sean 100% confiables, son una luz”, dijo a UTUADOHOY.COM el Dr. Cruz Tirado.

Por su parte, el internista Caraballo dijo a este medio que “Sin las pruebas no sabemos en que etapa estamos en la pandemia y la famosa curva . Es como entrar a una selva sin guía ni mapa para dirigirnos. Es mas, las pruebas rápidas no son exactas y pueden dar falsos positivos. Solo las pruebas moleculares pueden darnos esa información. Gracias a los laboratorios privados y a los grupos de científicos privados (think tanks) es que se ha logrado algo para ver donde estamos. Ahora mismo creo que vamos a la deriva”.

En un sondeo realizado por UTUADOHOY.COM en Facebook, le preguntamos a nuestros seguidores y lectores lo siguiente: ¿Crees que el Gobierno Municipal de Utuado debe ser aun mas agresivo en la lucha contra el COVID-19 y realizar pruebas adicionales a nuestros ciudadanos?

En ese sondeo, 334 personas entienden se debe realizar pruebas adicionales de las que están haciendo los laboratorios privados. Solo 58 personas no están a favor de que se hagan pruebas adicionales.

Comparte con tus amig@s

Unete a la discusión

comentarios