Nuria Sebazco nos habla sobre los efectos de la cuarentena en su vida

La emergencia que vive el mundo ha cambiado de alguna manera u otra nuestra forma de vida. UTUADOHOY.COM se ha mantenido en contacto con varias personalidades utuadeñas para conocer sobre cómo se han acoplado a la cuarentena.

En esta ocasión, dialogamos con la periodista utuadeña, Nuria Sebazco.

Nuria ha trabajado para varios medios de Puerto Rico y es una de las figuras mas serias y de mas credibilidad en las noticias de Puerto Rico.

A petición nuestra, Nuria nos contó que “Ante la emergencia global que vivimos he tenido que poner mi trabajo en pausa y dedicarme al “homeschooling” para cumplir con los compromisos escolares de mis dos hijos. Así que me mantengo bien ocupada en el día . Soy la única que puede realizar ese trabajo por el momento.”

“Para mantenerme al día en mi profesión como periodista he recurrido completamente a las redes sociales.”

Asegura que aunque se mantiene ocupada, aportando a su familia, su nueva realidad tiene sus retos “porque además de maestra a tiempo completo, las tareas domésticas y las comidas, no puedo ignorar lo que ocurre en el país.”

“Personalmente, como introvertida no ha sido difícil estar en casa todo el tiempo. Salir no es una de mis actividades favoritas así que estar en familia me llena lo suficiente. Claro está, extraño el calor humano y aunque nada sustituye un abrazo, pues por el momento me conformo con el FaceTime”, nos dijo la periodista natural del barrio Caguana.

Nuria siempre ha sido muy orgullosa de donde viene y cada vez lo deja notar. Nos habló de su familia en Utuado. “mi familia en Utuado se las ingenia para conectarnos y mi primo Carlos Emanuelle De Jesús, que es sumamente creativo, ideó lo que ha llamado “Pintura Combativa” y cada cierto día nos conectamos todos para dibujar o pintar”.

Nos confesó que qué hay días en los cuales siente ansiedad por “el panorama actual”, y añade que “me he refugiado en la lectura, pero sobre todo en la palabra de Dios porque sin temor a decirlo, en ella encuentro calma.”

Para UTUADOHOY.COM Nuria es una amiga. Siempre ha estado en la mejor disposición de ayudarnos. Siempre, con su característica humildad.

Nuria es madre, es profesional, es esposa y es utuadeña. Los que la siguen en las redes sociales saben que está muy orgullosa de todas las facetas de su vida.

La pandemia en la que vivimos, y las emergencias que esta ha creado, nos afecta a todos. Es necesario poder encontrar maneras de mantenernos ocupados y productivos.

Comparte con tus amig@s

Unete a la discusión

comentarios