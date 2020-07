Otro día de aumentos de casos de COVID-19 en Utuado

COVID-19 UPDATE – Un caso confirmado y un caso probable fueron adjudicados a Utuado por el Departamento de Salud de Puerto Rico.

En el informe de hoy viernes, se reportaron un total de 4,794 casos confirmados y 9,173 de casos probables. Las hospitalizaciones ascendieron a 460 en todo Puerto Rico.

También se reportó tres muertes por COVID-19, as cuales fueron catalogadas como confirmadas. Las mismas corresponden una mujer de 58 años de la región de Bayamón y dos hombres, de 56 y 77 años de las regiones Caguas y Metro, respectivamente. El total de fallecimientos al día de hoy es de 191.

Para hoy viernes, se reportaron 218 casos confirmados de COVID-19 y se registraron 272 casos probables adicionales.

Los CDC reportaron un total de 70,106 casos nuevos en su informe.

Reporta nuestro aliado de noticias Democracy Now que, Estados Unidos reportó el miércoles más de 1.100 muertes por COVID-19. El periódico The New York Times informa que casi 60.000 personas se encuentran actualmente hospitalizadas por COVID-19 en todo el país, casi superando el número de hospitalizaciones registradas en abril durante el pico de la pandemia. El miércoles, el estado de California estableció nuevos récords diarios de casos y de hospitalizaciones. El número de fallecidos por COVID-19 en Estados Unidos asciende actualmente a más de 143.000, con un número total de casos confirmados cercano a los cuatro millones. Los gobernadores de los estados de Indiana, Minnesota y Ohio anunciaron nuevas órdenes de uso obligatorio de tapabocas en público.

