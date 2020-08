“Que los metan presos y boten la llave”, dijo Ernesto Irizarry Salvá sobre los políticos que han cometido corrupción

UTUADO, PR – “Tengo que expresar la indignación, la frustración, la vergüenza porque me de vergüenza ajena lo que está sucediendo en el país con personas que el pueblo le dio la oportunidad de servir y se sirvieron“. Con esas palabras el alcalde de Utuado, Ernesto Irizarry Salvá comenzó sus expresiones de repudio a las personas que han sido arrestadas por el FBI por corrupción política.

“Le pedimos al Todopoderoso que salga la verdad y se haga justicia“, dijo el alcalde.

Estas expresiones las hace el alcalde utuadeño luego de los arrestos de los legisladores María ‘Tata’ Charbonier y Nelson del Valle por corrupción pública.

Pero no solo mostró repudio a los que violentaron la ley, sino que también, sin mencionar nombres, exhortó a quienes han dicho que el salario de legislador no les da para vivir, que “Si 73,000 dólares no le da para vivir pues no se meta a trabajar allí, quédese en su trabajo.”

Debemos recordar que el Representante popular Rafael ‘Tatito’ Hernández dijo en días pasados que “aunque la gente lo vea difícil, a los legisladores se le daban dietas y se le daba estipendio de transportación, y mientras tuvo eso no hubo casos, búsquelo para récord. Aquí lo que hay que buscar es resultado, que a los legisladores se le pagaba algún tipo de millaje, un proceso de millaje como los de empleados de gobierno”.

El Primer Mandatario utuadeño indicó además que, aun cuando a él le tocaba un aumento de salario de $1500 mensuales lo rechazó. “En el caso del Municipio de Utuado, le tocaba un aumento de $1,500 mensuales,” al cual dijo que renunció.

“No es que mi sueldo esté entre los más bajos de Puerto Rico, es que es el más bajo de todo Puerto Rico. Yo tenía un aumento, como lo cogieron los demás compañeros que no voy a mencionar los nombres pero búsquelos“, subrayó Irizarry Salvá.

“Estas personas que han defraudado al pueblo de Puerto Rico, que robaron, merecen todo nuestro repudio de ser cierto y yo que aquí se debe legislar para poner unas leyes mas fuertes contra los servidores públicos que le roben al pueblo de Puerto Rico y no solamente los deben meter presos, deben botar la llave. Yo no creo en la pena de muerte porque lamentablemente la pena de muerte siempre es para los pobres. Pero a estas personas deben meterlos preso y botar la llave“, reafirmó el alcalde.

