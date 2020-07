Se expresa aspirante a la Cámara de Representantes por el Distrito 22 sobre el referido al FEI de la Gobernadora

ADJUNTAS, PR – El aspirante Popular a la Cámara de Representantes por el Distrito 22, que incluye a Utuado, Adjuntas, Lares y Jayuya, Jorge Alfredo Rivera Segarra, se expresó durante la mañana del martes sobre el referido que se hiciera de la Gobernadora Wanda Vázquez-Graced al FEI.

Una noche dolorosa: Hoy volvemos a escuchar noticias tristes y dolorosas para nuestras instituciones gubernamentales. Los sucesos que salen a la luz pública hasta el momento donde se retiran 6 informes que referían al FEI a la Gobernadora y otras personas por mal manejo de suministros llegan en el peor momento a nuestro país. El manejo de esta situación revela la guerra fría que existe dentro del PNP, pero lo más vergonzoso es que actúen como “mafias” para destruir cada persona que no oculte información y quiera ser íntegra. Una noche dolorosa que vuelve a llenar el vaso de la indignación, la gobernadora tiene mucho que explicar y no debe de pasar de esta noche. No aguantaron ni un año para continuar con sus agendas ocultas y destruir la integridad del sistema de justicia. Este suceso nos pone ante un panorama muy peligroso, estamos ante una posible crisis constitucional, no por que no halla quien sustituya a la Gobernadora más bien por lo mediocre que sigue siendo la cadena de mando. Puerto Rico sufre no por las circunstancias que vivimos, sino por lo mediocre de los que hoy están a cargo de nuestras circunstancias.

A este referido la Gobernadora dijo anoche que “

“A mi pueblo les digo que mi hoja de vida habla por sí sola.

Ante las publicaciones realizadas en medios de comunicación sobre una alegada investigación del Departamento de Justicia, quiero nuevamente dejar totalmente claro que, como gobernadora, he dado total independencia a dicha agencia y nunca fui notificada de investigación alguna en mi contra, por ende, la determinación de retirar la confianza a la ex secretaria no tiene ninguna relación con las alegaciones.”

