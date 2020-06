T-Mobile colapsa en varios estados, otras compañías con problemas de conectividad

UTUADOHOY.COM | #NoticiasDeUtuadoYElMundo

Varias compañías proveedoras de servicio de comunicaciones como T-Mobile, AT&T y Verizon han estado experimentando problemas con sus servicios en varios estados.

Usuarios en Puerto Rico han expresado en las redes sociales que están teniendo problemas con la señal, y no son los únicos. Usuarios de in New York, Florida, Texas, Georgia, California y Washington, DC, han tenido el mismo problema este lunes en la tarde.

“Nuestros ingenieros están trabajando para resolver un problema de voz y datos que ha estado afectando a los clientes de todo el país”, dijo Neville Ray, presidente de tecnología de T-Mobile en un tuit.

Aunque clientes de AT&T y Verizon se han quejado de la falta de comunicaciones, estas compañías han dicho que sus sistemas están funcionando normalmente.

Comparte con tus amig@s

Unete a la discusión

comentarios